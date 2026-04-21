Debisi yükselen derede mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan bir kişi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişi güvenli bir alana ulaştırıldı ve sağlık durumu iyi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çakıllı Mahalle'sinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası su seviyesinin aniden yükselmesiyle, derede bir kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak güvenli alana ulaştırıldı. Kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.