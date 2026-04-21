Debisi yükselen derede mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan kişi, AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çakıllı Mahalle'sinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası su seviyesinin aniden yükselmesiyle, derede bir kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak güvenli alana ulaştırıldı. Kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı