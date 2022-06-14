Bismil'de polis 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı - Haberler

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Bismil'de polis 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Bismil'de polis 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bismil'de dolandırıcılar, ağabeyi N.Ç'nin terör örgütü üyelerince kaçırıldığını ve kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere paraya ihtiyacı olduğuna ikna ettikleri S.Ç'den evdeki ziynet eşyalarını kuyumcuya götürüp bozdurmasını istedi.

Aynı zamanda aradıkları ağabey N.Ç'yi de adının suç örgütü listesine karıştığına, adını temize çıkarmak için yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere nakit paraya ihtiyaç duyulduğuna ikna eden dolandırıcılar, bu kişiden de kredi çekmek üzere bankaya gitmesini istedi.

Polis, S.Ç'nin kuyumcuya giderken sergilediği tedirgin durumundan şüphelendi.

S.Ç'nin verdiği bilgiler doğrultusunda ağabey N.Ç'ye de ulaşan polisler aynı aileden iki kişinin dolandırıcıların tuzağına düşmesini engelledi.

Böylece N.Ç. ve S.Ç'nin hazırladığı nakit ve ziynet eşyasının da dolandırıcıların eline geçmesi önlenmiş oldu.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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