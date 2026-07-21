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Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim S. (24), Askeri S. (41) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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