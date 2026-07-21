Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim S. (24), Askeri S. (41) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya