15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Amine Durman (15), evinde, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün gece, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Amine Durman, evde yalnız olduğu sırada silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Amine'yi uzun namlulu silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Amine'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Amine Durman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Amine'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilip Bismil'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı