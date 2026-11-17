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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 10. Burana Uluslararası Moda Haftası'nın ilk gününde, Kırgız ve Tuvalı modacılar özel kreasyonlarını tanıttı.

Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen "Destan" temalı moda haftası, ünlü Kırgız Manas Destanı'ndan kesitlerin okunmasıyla başladı.

Etkinliğin ilk gününde Kırgızistan ve Tuva Cumhuriyeti'nden (Rusya Federasyonu) modacılar, kadın ve erkeklere yönelik geleneksel giyim kreasyonlarını podyuma taşıdı.

Etkinlikte, Kırgız genç modacı Aspandiar Canıbekov'un hazırladığı "Doğum ve Ölüm" temalı kreasyon dikkati çekti. Defilede, dünyaya yeni gelen bebeği saran kumaş ile bu dünyadan ayrılan kişinin üzerine örtülen beyaz kefenin aynı olduğu mesajı verildi.

Tuvalı modacının geleneksel motifler taşıyan "Son-Kum" adlı kreasyonu da izleyicilerden alkış aldı.

"Doğum ve Ölüm" temalı kreasyonun sahibi modacı Aspandiar Canıbekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğum ve ölüm hayatımızın gerçeği. Bunu dikkate almalıyız. Hayatı, sonradan pişmanlık duymamak için yaşamalıyız." dedi.

Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim ise moda haftasında Tuva ve Kazakistan'dan gelen modacıların kreasyonlarını tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA