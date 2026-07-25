Bisikletten düşen belediye özel kalem müdürü yaşamını yitirdi
Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, hayatını kaybettiTümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.
Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, hayatını kaybetti
Tümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun, kazanın ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA