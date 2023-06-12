Bisikletli, kamyon kasasına tutunup yolculuk yaptı

ADANA- Mersin D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda, Mersin'den Adana yönüne ilerleyen bisikletli bir kişi, önündeki kamyonun kasasına, eliyle tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.