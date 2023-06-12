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Bisikletli, kamyon kasasına tutunup yolculuk yaptı

Bisikletli, kamyon kasasına tutunup yolculuk yaptı

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Mersin D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADANA- Mersin D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda, Mersin'den Adana yönüne ilerleyen bisikletli bir kişi, önündeki kamyonun kasasına, eliyle tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Mersin Adana Güncel Haberler

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