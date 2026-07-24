İsviçreli Aile Dünya Turunda Nallıhan'a Uğradı
Dünya turuna çıkan İsviçreli Julien ve Julie Rochat çifti, iki kızıyla birlikte bisikletle pedal çevirerek Türkiye'ye geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mola veren aile, ilçeyi gezdi ve sakinlerin misafirperverliğinden memnun kaldıklarını belirtti.
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan İsviçreli aile, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mola verdi.
Julien ve Julie Rochat çifti, iki kızıyla birlikte çıktıkları dünya turu kapsamında İsviçre'den pedal çevirmeye başlayarak çeşitli ülkeleri gezdi.
Türkiye'ye giriş yapan aile, Nallıhan ilçesinde mola verdi, ilçeyi gezdi.
Julien Rochat, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA