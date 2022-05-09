Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan çift Konya'yı geziyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan çift Konya'yı geziyor

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan çift Konya'yı geziyor

Almanya'nın Berlin şehrinden bisikletle yola çıkan çift, 11 ülkede pedal çevirdikten sonra Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Almanya'nın Berlin şehrinden bisikletle yola çıkan çift, 11 ülkede pedal çevirdikten sonra Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Sosyal hizmet uzmanı, terapist Iris Mueller ile Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo (35), ruhsal hastalıklar ve ayrımcılıklara dikkati çekmek amacıyla "Toplum için bisiklet sür" sloganıyla Avrupa ve Asya turuna çıktı.

Mueller ve Ngo, Karapınar'da kitap kafeyi, Meke Gölü, Acıgöl ve lavanta bahçesini gezdi.

Ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını anlatan Mueller, "Bununla ilgili projelerimiz bulunuyor. Gittiğimiz ülkelerde ruh hastalıkları ile ilgili araştırmalar da yapıyoruz. Bisiklet ilgi görüyor. İnsanlarla sohbet ederken ruh sağlığı hakkında konuşabiliyoruz. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan'a gitmeyi planlanıyoruz." dedi.

Bisikletle geçtikleri 11 ülkede küresel ısınmanın etkilerini gördüklerini vurgulayan Mueller, "Suyun azaldığı ülkelere rastladık. Su, insanlık için çok önemli. Tüm dünyada çevremize sahip çıkmak gerekli. Tüm gezimizde çok güzel manzaralara rastladık. Bunun yanında çöplerin doğaya atıldığını görmek çok üzücü. Yollarda çok fazla araç var. Küresel ısınma tüm dünya için sorun." ifadelerini kullandı.

Günde 10 saat bisiklet süren Iris Muller ve Jan Sih Ngo, Karapınar gezisinin ardından Osmaniye'ye hareket etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar, Almanya, Konya, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title