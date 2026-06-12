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Bitlis'te bisikletiyle dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

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Bitlis'in Mutki ilçesinde bisikletiyle dereye düşen 13 yaşındaki Miraç Barlak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde bisikletiyle dereye düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla bisikletle gezen 13 yaşındaki Miraç Barlak, ilçeye bağlı Akıncı köyü bölgesindeki Beyazsu mevkisinde dengesini kaybederek dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Barlak, bölgedeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı.

Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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