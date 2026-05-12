Haberler

Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen'e Beraat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

(GAZİANTEP) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Türkmen hakkındaki dava ilk celsede karara bağlandı. Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan Türkmen, "hakkındaki davanın patronun şikayeti üzerine açıldığını" ifade etti ve "Kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu oldum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Türkmen'in atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Türkmen ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

Hakim, 58 gündür tutuklu olan Türkmen'in beraatına hükmettiğini açıkladı.

Mehmet Türkmen 15 Mart 2026'da gözaltına alınmıştı. İddianamede Türkmen'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

Duruşmayı bazı siyasetçiler ile çok sayıda sendikacı da takip etti.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor