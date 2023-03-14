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Termal tesislerde cinayet! Gözü dönen adam, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da K.Ç., birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Ebru Tekin'i termal tesiste bıçaklayarak öldürdükten sonra Isparta'da polise teslim oldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi.

Termal tesislerde cinayet! Gözü dönen adam, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BIÇAĞA SARILDI

K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu. K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti.

Termal tesislerde cinayet! Gözü dönen adam, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER BULDU

Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu.K.Ç.'nin, bir süredir işlerinin kötü gittiği ve bunalımda olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Isparta Termal 3. Sayfa Güncel Haberler

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