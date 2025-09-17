Birlikte Sanat'ın 'Tek ve Çok' Sergisi İstanbullularla Buluşuyor

Cemal Toy Atölye'nin girişimi olan Birlikte Sanat'ın, Fatih Belediyesi'nin desteğiyle hazırladığı "Tek ve Çok" resim sergisi, 19 Eylül-3 Ekim arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Atölyeden yapılan açıklamaya göre, sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getiren resim sergisi, 19 Eylül'de Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

İstanbul'un katmanlı kültürünü bireysel ifadeyle kolektif üretim arasında kurulan üretken hat üzerinden okuyan sergi, 3 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Serginin isminde yer alan "tek" kelimesi her sanatçının kendi gözü, üslubu ve vicdanını, "çok" kelimesi ise bu tekil dillerin yan yana geldiğinde kurduğu müşterek zemini, çoğalan anlamı ve sorumluluğu ifade ediyor.

Ayşegül Ekin Odabaşı'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, bireysel üretimleri ortak bir şehir belleğinde buluşturuyor. Sergide, İstanbul'un surlar, yokuşlar, iskeleler, çarşılar gibi mekansal izleri ile taş, ahşap ve su ritmi, farklı medyumlarda ve görsel dillerle karşılık buluyor.

Sergi seçkisi, farklı yaş ve disiplinlerden gelen üreticilerin İstanbul'la kurdukları kişisel karşılaşmaları görünür kılıyor. Her eser, sanatçısının özgün araştırmasını taşırken, kurgudaki komşuluk ilişkileri sayesinde ortak bir anlatıya eklemleniyor. Kimi çalışmalar ışığın ve mimarinin dinamiklerine odaklanırken, kimileri de dokuların ve geçişlerin izini sürüyor, gündeliğin ritimleri ve belleğin katmanlarını açıyor.

Atölye kültürünün merkezindeki öğrenme, paylaşma, süreklilik ilkeleri, serginin görünmez mimarisini oluşturuyor. Çalışmalar, malzeme ve teknik çeşitliliğini bir ölçü ve tutarlılık içinde buluştururken, böylece tekil üsluplar, karşılıklı etkileşimle çoğalan ve izleyiciyi yakın okumaya davet eden bir deneyime dönüşüyor.