Birleşmiş Milletler, Yeni Uluslararası Adalet Divanı Yargıcını Seçti

Birleşmiş Milletler, eski UAD Üyesi Abdulqawi Ahmed Yusuf'un istifası sonrası, Kenyalı yargıç Phoebe Okowa'yı yeni üye olarak seçti. Okowa, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ndeki oylamalarda gerekli oyları alarak bu göreve getirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Üyesi ve Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un haziran ayında istifasını açıklamasıyla boşalan koltuğa Kenyalı Phoebe Okowa'yı seçti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde UAD'de Yusuf'un yerine gelecek yargıç adayı için seçim yapıldı.

BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde ayrı ayrı yapılan gizli oylamalar sonucunda Kenyalı yargıç adayı Okowa, Genel Kurul'daki 4. turda 106, Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada da 8 oy alarak UAD'nin yeni yargıç üyesi seçildi.

185 ülkenin oy kullandığı Genel Kurul'daki son oylamada, diğer aday Sierra Leone'den Charles Chernor Jalloh ise 79 oyda kaldı.

UAD yargıç adaylarının seçilebilmesi için BM Genel Kurulu'nda 97, BM Güvenlik Konseyi'nde de en az 8 oy alması gerekiyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde uluslararası kamu hukuku profesörü olan 60 yaşındaki Okowa, devlet sorumluluğu, uluslararası suçlar ve çevresel adalet konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Eski UAD Üyesi ve Başkanı Yusuf, 10 Haziran'da, 30 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde istifasını açıklamıştı.

Yusuf, 5 Şubat 2027'de dolacak görev süresinden erken ayrılması için herhangi bir gerekçe sunmamıştı.

Bugün seçilen yargıç Kenyalı Phoebe Okowa da 5 Şubat 2027'ye kadar görev yapacak.

BM'nin temel yargı organı olan UAD 15 üyeden oluşuyor ve her yargıç 9 yıllığına seçiliyor. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemede devamlılığı sağlamak amacıyla BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından her 3 yılda bir 5 yargıç için seçim yapılıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
