Birleşmiş Milletler, İdlib'e 68 tır insani yardım gönderdi
AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel