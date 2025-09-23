Haberler

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu başladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu başladı.

Oturum, BM 80. Genel Kurul Başkanı Alman Annalena Baerbock başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.

80. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Bugün 4. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın hitabında, özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

89 Devlet Başkanı katılıyor

BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Afganistan, Myanmar ve Şeyseller yönetimlerinin bu yıl Genel Kurul toplantılarına katılmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
