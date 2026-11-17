(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Basına vurulan her darbe, demokrasimize de vurulmaktadır. Gazeteciyi susturan, emekçinin sesini de kısar; bunu normalleştirmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye bugün demokrasi adına utanç verici bir güne uyanmıştır. Günlerdir fon skandalını haber dosyası olarak işleyen Sözcü TV'ye, tam da 'vurguncular listesi'nin isim isim açıklanacağının duyurulduğu sırada şafak operasyonu yapılmıştır. Kanala kayyum atandığı ilan edilirken dört kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenilmiştir.

TELE1'e kayyum atanması, ardından basın emekçilerinin kurduğu TELE2 Haber'in RTÜK'ün dayattığı lisans bedellerini karşılayamadığı için yayınlarını sonlandırması, Halk TV'ye ve ardından Sözcü TV'ye kayyum atanması sonrasında iktidar ekseninde yayın yapmayan televizyon kanalı sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir.

"TÜM HALKIN SADECE A HABER İZLEMESİNİ ZORUNLU KILIN"

Çağrımız şudur: Bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartarak tüm halkın sadece A Haber izlemesini zorunlu kılın. Bu vesileyle en azından halkın haber alma hakkı için çırpınan basın emekçileri hapsedilmekten bir nebze kurtulur. Her zaman basın özgürlüğünden ve halkın haber alma hakkından yana olan Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Haber merkezlerinin bağımsızlığı, toplumun iktidardan hesap sorma güvencesidir. Basına vurulan her darbe, demokrasimize de vurulmaktadır. Gazeteciyi susturan, emekçinin sesini de kısar; bunu normalleştirmeyeceğiz. Sözcü TV'ye yapılan operasyonu kınıyor, her zaman olduğu gibi özgür basının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. "

Kaynak: ANKA