'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıkıp 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı

IĞDIR'da Y.B. (23), caddede karşılaştığı D.B. (16) adlı kız çocuğunu bıçakladı.

IĞDIR'da Y.B. (23), caddede karşılaştığı D.B. (16) adlı kız çocuğunu bıçakladı. Gözaltına alınan saldırgan Y.B.'nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan gelen D.B.'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen D.B.'nin tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Y.B.'nin, yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ve ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
