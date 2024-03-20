BirGün Gazetesi Yazarı Attila Aşut Gözaltından Serbest Bırakıldı
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, serbest bırakıldı.
BirGün gazetesi yazarı Atilla Aşut, öğle saatlerinde Ankara'daki evinden gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Aşut, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Edilen bilgiye göre, Aşut'un İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma 4 ayrı havaleyle 600 lira para göndermesiyle "terörün finansmanına fon oluşturma" suçunu işlediği iddia edildi. Aşut, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.