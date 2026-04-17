Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.