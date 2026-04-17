Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürürken, bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 222 gram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın