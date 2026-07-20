Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede 18 Temmuz'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Görüntüde, yan yoldan ana yola giren otomobile minibüsün çarpma anı ve diğer sürücülerin olay yerine koşması yer alıyor.

Şanlıurfa-Birecik kara yolu Halfeti yol ayrımında Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı 61 VS 428 plakalı minibüs çarpışmış, otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik (16) hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.