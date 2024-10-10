Birecik'te Heyelan Sebebiyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yamaçtan düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı, belediye ekipleri düzenlemeler yaparak yolun güvenliğini sağlamakta.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik- Halfeti yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırdı. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.