Birecik'te Fıstık ve Patlıcan Festivali Düzenlendi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tescilli fıstık ve patlıcanın tanıtımı için düzenlenen festivalde kortej yürüyüşü, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Katılımcılara patlıcandan yapılmış yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli fıstık ve patlıcanın tanıtımı amacıyla "Fıstık ve Patlıcan Festivali" düzenlendi.
Kortej yürüyüşünün ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde, hasadı yapılan patlıcandan yapılan yemekler misafirlere ikram edildi.
Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Festival yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel