Birecik'te Fıstık ve Patlıcan Festivali Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli fıstık ve patlıcanın tanıtımı amacıyla "Fıstık ve Patlıcan Festivali" düzenlendi.

Kortej yürüyüşünün ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde, hasadı yapılan patlıcandan yapılan yemekler misafirlere ikram edildi.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Festival yarın sona erecek.