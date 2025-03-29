Birecik'te Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve elektrik direklerinin kırılmasına neden oldu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Fırtına ağaçları devirdi, elektrik direklerini kırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik direkleri kırıldı. Fırtına sonucu ilçe merkezindeki bazı mahalleler ile kırsal bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Güncel