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Birecik'te Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve elektrik direklerinin kırılmasına neden oldu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fırtına ağaçları devirdi, elektrik direklerini kırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik direkleri kırıldı. Fırtına sonucu ilçe merkezindeki bazı mahalleler ile kırsal bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Birecik'te Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Güncel
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