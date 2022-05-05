Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 Lira Zam Geldi - Haberler

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Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 Lira Zam Geldi

ANKA - Dilan Kutlu - Güncel
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Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 Lira Zam Geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL’lik zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "PM grubu sigara zammı 2 TL zam geçişi olmuştur geçmiş olsun" dedi.

2 liralık zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL'ye en pahalı sigara ise 29,50 TL'ye yükseldi.

ANKA / Dilan Kutlu - Güncel

Türk Lirası, Sigara, Medya, Tekel, Güncel, Haberler

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