Batı Şeria'da Kuşatma Altındaki Ailelere Aktivistlerden Destek

Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un güneyinde yer alan Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan 3 Filistinli ailenin evine temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenleyen grup, daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak istedi.

İsrail askerleri, "askeri bölge" olduğu gerekçesiyle beldedeki aktivistlerin evlere girmesine izin vermedi. Ancak aktivist grup, Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos Pazar gününden bu yana 3 Filistinli ailenin evine giden yolları kapatıp, ailelerin evlerine giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatmayı sürdürüyor. Filistinliler, ailelerin evlerinden ayrılmaya zorlanmasından ve evlerine el konulmasından endişe ediyor.

Kusra Köy Meclisi Başkanı Abdulazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 16 Filistinlinin evine el koyarak buraları askeri karargaha dönüştürdüğünü, bazı evlerin sakinlerini ise evlerini boşaltmaya zorladığını söyledi.

Kaynak: AA