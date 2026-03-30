Konyaaltı'da bipolar bozukluğa farkındalık konferansı düzenlendi

Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla farkındalık konferansı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bipolar Bozukluklar Derneği ve Lityum Derneğinin işbirliğinde düzenlenen program, belediyenin ana hizmet binasında yapıldı.

Gazeteci ve yazar Tülin Daloğlu moderatörlüğündeki konferansta, bipolar bozuklukla ilgili sorular yanıtlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Bu tür etkinliklerle vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladıklarını belirten Kotan, "Bipolar bozukluk gibi çoğu zaman yanlış anlaşılan hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmak hem bireylerin yaşam kalitesini hem de toplumsal bilinci artırmak açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kotan, belediye olarak bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Programa, çok sayıda konuşmacı ve davetli katıldı.