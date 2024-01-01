Binlerce kişi 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde buluştu
Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti.
Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, ( DHA)- Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla binlerce kişi yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluştu. Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı.