Binlerce Emekçi 1 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nı Doldurdu... Disk Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: "Bu Ülkenin Geleceğini Biz Kuracağız"

(İZMİR)- İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Ege Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, "Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı, kadınların özgür ve eşit olduğu, çocukların korunup eğitim hakkına eriştiği, sağlık ve eğitimin kamusal olduğu, hukukun bağımsız işlediği, doğanın talan edilmediği, barışın ve demokrasinin hakim olduğu bir ülke istiyoruz. Bu ülkenin geleceğini biz kuracağız. Emeğin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olduğu bir düzeni kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

İzmir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, geniş katılım ve yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı noktalarda toplanan kortejler, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. KESK ve siyasi partiler İzmir Ticaret Borsası önünden, CHP Kültürpark Lozan kapısı önünden, TÜRK-İŞ Alsancak Limanı'ndan, DİSK Basmane Meydanı'ndan, İzmir Barosu ve Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden, TMMOB ise Cumhuriyet Meydanı'ndan alana ulaştı.

"Yanke Go Home pankartına polis müdahalesi"

Yürüyüş sırasında SOL Parti üyelerinin taşıdığı "Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız" yazılı pankarta polis müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda pankartın alana girişine izin verilmezken, partililerin tepkisi üzerine pankart daha sonra miting alanına sokuldu.

"Emeğin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olduğu bir düzeni kendi ellerimizle inşa edeceğiz"

1 Mayıs Tertip Komitesi adına ortak açıklamasını yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Gümüştekin, şunları söyledi:

"Bir günü kutlamak için değil, içinde yaşadığımız düzeni bütün yönleriyle teşhir etmek ve onu değiştirmek irademizi ortaya koymak için bir aradayız. Çünkü bu ülkenin tüm değerlerini yaratan bizler, emeğiyle yaşayan milyonlar her geçen gün daha fazla yoksullaşan, daha güvencesiz hale getirilen, daha fazla baskı altına alınan bir hayatla karşı karşıyayız. Ücretlerimiz enflasyon karşısında erirken hayat dayanılmaz bir noktaya ulaşmış, gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşmiş, zengin daha zengin ve emekçiler giderek yoksullaştırılmıştır. Vergi yükü çalışanların sırtına yıkılmış, emeğiyle geçinenler daha yılın başında ağır kesintilerle karşı karşıya bırakılmıştır. İktidarın politikaları ülkeyi derin bir yoksullaşma sürecine sürüklemiştir. Emekçiler kaybederken sermaye ve emekte milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Emekliler açlıkla sınanmakta, pazarda geride kalan ürünleri toplamak zorunda bırakılmakta, hüküm edilmekte, geçinemedikleri için yeniden çalışma zorunda bırakıldıkları ağır işlerde, inşaatlarda yaşamlarını yitirmektedir. Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı, kadınların özgür ve eşit olduğu, çocukların korunup eğitim hakkına eriştiği, sağlık ve eğitimin kamusal olduğu, hukukun bağımsız işlediği, doğanın talan edilmediği, barışın ve demokrasinin hakim olduğu bir ülke istiyoruz. ve buradan güçlü bir iradeyle söylüyoruz: Bu ülkenin geleceğini biz kuracağız. Emeğin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olduğu bir düzeni kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Kentler rant uğruna yok ediliyor"

Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "Bizi yoksullaşırken bankalar, şirketler kar rekorları kırıyor. Vergide adalet yok. İşçiler patronlardan daha fazla vergi veriyor. Bu düzende yaşamın her alanında şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar güvencesiz bırakılıyor. Kentler rant uğruna yok ediliyor. Biz emekçiler mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki birleşelim, örgütlenelim. Emeğimizin hakkı için, gelirde adalet için, dünyada barış için birleşelim" ifadelerini kullandı.

Mitingde ayrıca grevde olan Temel Conta ve Digel Tekstil işçileri adına yapılan konuşmada da direnişin sürdüğü ve hak mücadelesinden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Mitingin ardından sahneye çıkan Selda Bağcan, sevilen eserlerini seslendirerek alanı dolduran binlerce kişiye konser verdi. Katılımcılar şarkılara eşlik ederek 1 Mayıs coşkusunu müzikle sürdürdü.

Kaynak: ANKA