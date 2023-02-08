Binlerce depremzede ölüm kalım savaşı verirken Esad'ın kızından skandal çağrı: Muhaliflere yardım yapmayın

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, komşu ülke Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ekipler hem Türkiye'de hem de Suriye'de enkaz altında kalanları kurtarmak için büyük bir mücadele verirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kızı Zein Esad'dan skandal bir çağrı geldi. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım gitmesini istemeyen Zein Esad, "İdlib'de teröristleri destekleyen gruplar var. Bu yardımlar Halep, Lazkiye ya da Hama'ya ulaşmayacak" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük hasara neden oldu. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 2 bin 500 kişiden fazla hayatını kaybetti. Hem Türkiye'de hem de Suriye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kızı Zein Esad'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

"O BÖLGELERE YARDIM GÖNDERMEYİN"

İtalya'nın çok okunan gazetelerinden Corriere della Sera'da yer alan haberde Esad'ın 19 yaşındaki kızının takipçilerine uyarıda bulunduğu belirtildi. Paylaşımda Esad'ın, "Dikkatli olun, o bölgelere yardım göndermeyin" ifadesini kullandığı kaydedildi.

"YARDIMLAR HALEP, LAZKİYE VE HAMA'YA ULAŞMAYACAK"

Francesco Battistini imzalı haberde, "zzzeiiinnn" lakabıyla Instagram kullanan Esad'ın kızının paylaşımları yer aldı. Zein Esad'ın, "Lütfen kime bağışta bulunduğunuza dikkat edin. İdlib'de teröristleri destekleyen gruplar var. Bu yardımlar Halep, Lazkiye ya da Hama'ya ulaşmayacak" yazdığı belirtildi.