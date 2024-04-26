Binlerce çocuk 5. Çocuk Şenliğinde eğlendi

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD), UNICEF ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Çocuk Şenliğinde, farklı uyruklu çocukların da yer aldığı binlerce çocuk eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe, Altındağ, Keçiören ve Mamak'taki 13 okulda öğrenim gören, aralarında farklı uyruklu çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 çocuk katıldı.

SGDD Genel Müdürü İbrahim Vurgun Kavlak, programda, 23 Nisan'ın, Türkiye'nin ilk milli bayramı olduğunu belirterek, etkinliği düzenlemelerinde katkısı bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.

UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Annalisa Caparello ise etkinlik dolayısıyla duyduğu heyecan ve mutluluğu ifade etti.

UNICEF'in dünya çapında bütün çalışmalarının merkezine çocukları yerleştirdiğini belirten Caparello, çocuklar için güvenli alanlar inşa etmenin ve onların hak ve hizmetlere erişimlerini güçlendirmeyi sağlamanın görevleri arasında olduğunu söyledi.

Etkinlikte, farklı uyruklu çocukların yer aldığı SGDD Al Farah Çocuk Korosu müzik dinletisi sundu.

Kurulan atölyelerde köpük top, kum ve bebek boyama, takı ve seramik tasarlama gibi sanat etkinlikleri yapan çocuklara, yiyecek ve içecek ikram edildi.

Çocuklar, şişme oyun alanlarında farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştirerek eğlenceli vakit geçirdi.