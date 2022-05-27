Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi - Haberler

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Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi

AA - İbrahim Atilla Parkın - Güncel
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Bingöllü öğrencilere Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde lise öğrencileri Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde lise öğrencileri Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

Kiğı Kaymakamlığı, belediye ve Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin desteğiyle 1 hafta süren gezi programında öğrenciler Ankara, Çanakkale ve İstanbul'u görme fırsatı buldu.

Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı mekanları, Anıtkabir'i, TBMM'yi ve İstanbul'un güzelliklerini ziyaret eden öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Öğrenciler gezi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de bir araya geldi.

AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel

Çanakkale, Ankara, Bingöl, Kiğı, Güncel, Haberler

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