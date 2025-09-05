Bingöl Valisi Usta, Öğrencilerle Okula Hoş Geldin Etkinliği Düzenledi
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında Çapakçur İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Usta, çocukların heyecanını paylaştı ve eğitim ortamındaki eksikliklerin giderileceğini belirtti.
Valiliğin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında Usta'nın Çapakçur İlkokulu'nu ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Usta, şunları kaydetti:
"İlkokulumuzda minik yavrularımızla buluştuk, onlara 'okula hoş geldiniz' dedik. Ailelerimizle de muhabbet ettik. Çocuklarımız çok heyecanlıydı. Bu hafta o heyecanlarını atıp uzun ve güzel bir eğitim yolculuğuna çıkacaklar. Bu vesileyle okuldaki bazı imalat hatalarını da yerinde gördüm. Merak etmeyin, o eksikleri en kısa zamanda gidererek evlatlarımızın daha güvenli ve daha güzel bir ortamda eğitim görmelerini sağlayacağız."