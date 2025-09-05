Bingöl Valisi Usta, Öğrencilerle Okula Hoş Geldin Etkinliği Düzenledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle bir araya geldi.

Valiliğin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında Usta'nın Çapakçur İlkokulu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Usta, şunları kaydetti:

"İlkokulumuzda minik yavrularımızla buluştuk, onlara 'okula hoş geldiniz' dedik. Ailelerimizle de muhabbet ettik. Çocuklarımız çok heyecanlıydı. Bu hafta o heyecanlarını atıp uzun ve güzel bir eğitim yolculuğuna çıkacaklar. Bu vesileyle okuldaki bazı imalat hatalarını da yerinde gördüm. Merak etmeyin, o eksikleri en kısa zamanda gidererek evlatlarımızın daha güvenli ve daha güzel bir ortamda eğitim görmelerini sağlayacağız."