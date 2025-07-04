Bingöl Valisi'nden Şiyar Güneş'e Başsağlığı Mesajı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeğeni Şiyar Güneş'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Usta, Yılmaz ve Güneş ailelerine sabır ve başsağlığı mesajı iletti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeğeni Şiyar Güneş'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Usta, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeğeni Güneş'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Usta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhuma Allah'tan rahmet; başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız olmak üzere Yılmaz ve Güneş ailelerine, tüm dost ve yakınları ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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