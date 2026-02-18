Haberler

Bingöl Valisi Çelik'ten ramazan ayı mesajı

Güncelleme:
Bingöl Valisi Cahit Çelik, ramazan ayının huzur ve mutluluğunu vurgulayarak, bağışlama, yardımlaşma ve ibadet gibi değerlerin önemine dikkat çekti.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının, varlık sebebini ve sorumlulukları hatırlatan, kulluk bilincini pekiştiren, kalpler arasında ülfet ve muhabbeti artıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren Kur'an ayı olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ramazan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, hayır dualarına talip olmak, komşuluk ve akrabalık bağlarını güçlendirmek, ibadet, tefekkür ve sabırla nefislerimizi arındırmak ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için dua etmek adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Kur'an ayının kalplerimizden muhabbeti, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bingöllü hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran bu mübarek ayın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

