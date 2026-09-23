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Bingöl Valisi Cahit Çelik, beraberindeki heyetle helikopterle kenti havadan inceledi

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Bingöl Valisi Cahit Çelik, beraberindeki heyetle helikopterle kenti havadan inceledi. Uçuşta ilçeler, yerleşim alanları, dağlık bölgeler, vadiler ve ulaşım güzergahları gözlemlendi; kentteki çalışmalar ve ulaşım ağları değerlendirildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, helikopterle gerçekleştirdiği uçuşta?????????????? kenti havadan inceledi.

Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ile gerçekleştirilen uçuşta kentin farklı bölgelerini gözlemledi.

Uçuş sırasında ilçeler, yerleşim alanları, dağlık bölgeler, vadiler ve ulaşım güzergahları havadan incelendi, kent genelinde yürütülen çalışmalar ile bölgedeki mevcut durum ve ulaşım ağları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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