Bingöl Valisi Çelik, yayladaki göçerleri ziyaret etti

BİNGÖL'de Solhan ile Karlıova ilçeleri arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Şerafettin Yaylası'nı ziyaret edip göçerlerle bir araya gelen Vali Cahit Çelik, geceyi de yaylada geçirdi.

Vali Cahit Çelik, kentte küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Şerafettin Yaylası'nda göçer aileleri ziyaret etti. Çadırlarında üreticilerle bir araya gelen Çelik, koyun kırkımına katıldı, süt sağımını izledi. Akşam saatlerinde ateş başında üreticilerle sohbet eden Vali Çelik, geceyi de yaylada geçirip, sabah üreticilerle kahvaltı yaptı.

'ÜLKE POTANSİYELİNİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ VARSA KULLANABİLİYOR'

Şerafettin Dağları'nın küçükbaş hayvancılığı için önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Cahit Çelik, "Buradaki üreticilerimizle bir araya gelmek, onları ziyaret etmek istedik. Güzel bir gün oldu, gece de onlarla beraber kaldık. Bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun, bugün huzur var. Vatandaşlarımız çok rahat gelip hayvancılık, üretim yapıyor. Biz de onların bu yaşamına ortak olmak istedik. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürekli üreticilerimizle beraber olacağız" diye konuştu.

'YAYLALAR YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILDI'

Şerafettin Yaylası'nda yaklaşık 180 bin küçükbaş bulunduğunu belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, "Küçükbaş olmazsa hiçbir şekilde bu dağları süsleyemeyiz. Yıllar önce bazı olaylardan dolayı bu yaylalar boşalmıştı. Daha sonra devletimiz kararlı bir şekilde her türlü olumsuzluğun üzerine giderek tekrar bu yaylaları hayvancılığa, üretime ve göçerlere kazandırdı" dedi.

'GÖÇERLER OLARAK İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Vali Çelik'in geceyi yaylada geçirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten göçer Hüseyin Morkoyun ise şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz geldi buraya, bu gece de bizim yaylada kaldı. Çok memnun kaldı, 'Burası serindir' dedi. Kahvaltımızı yaptık, bizlerle sohbet etti. Çok nazik, çok mütevazı bir valimiz olduğu için mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ben 41 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Halkın içerisinde biri. Buraya geldiği için çok memnunuz. Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı