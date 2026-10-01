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Bingöl Valiliği, Kiğı'da 3 bozayının öldürülmesine yönelik çalışma başlattı

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Bingöl Valiliği, Kiğı ilçesindeki çöp depolama alanında 3 bozayının ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği, Kiğı ilçesinde çöp depolama alanında 3 bozayının ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı ilçesindeki çöp depolama alanına yiyecek bulmak amacıyla geldikleri değerlendirilen 3 bozayının ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Bingöl'ün zengin yaban hayatının doğal ekosistemin korunmasının Valiliğin öncelikli hassasiyetleri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, olayın kamuoyuna yansımasının ardından güvenlik birimlerinin harekete geçirildiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, olayda kullanılan silah ve diğer delillerin tespit edilmesi ile sorumluların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Olay yeri ve çevresindeki mevcut kamera görüntüleri ile diğer delillerin titizlikle incelendiği belirtilen açıklamada, sorumluların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Bingöl'ün doğal zenginlikleri ve yaban hayatının korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulanarak, doğal dengenin korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği anlatıldı.

Kaynak: AA
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