Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdi.

Üniversitenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Elsevier ve Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Ağustos 2025 güncellemesiyle yayımlanan "Standartlaştırılmış Alıntı Göstergelerine Dayalı Bilimsel Yazar Veritabanları" sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Paylaşımda, Prof. Dr. Çelik, "Dünyanın En Etkili Yüzde 2'lik Bilim İnsanları" listesinde yer aldığı aktarılarak, listede bilim insanlarının yayınlarına yapılan atıflar, akademik etki düzeyi ve bilimsel katkıları dikkate alınarak oluşturulduğu kaydedildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu başarı, her zaman yanımda olan ailemin, akademik yolculuğumda katkı sunan hocalarımın ve bilimsel çalışmalarımıza değer katan devletimizin desteğinin bir sonucudur. Ayrıca bu gelişme, Bingöl Üniversitesi'nin bilimsel kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü artırmada önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bilimsel ilerlemesine katkı sunmaya, ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeye ve genç araştırmacılara ilham vermeye devam edeceğim."