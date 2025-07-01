Bingöl'ün Kiğı ilçesine yeni kaymakam atandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, göreve başladı.

Çamkerten, Kaymakamlık binası önünde kurum personeli tarafından karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Çamkerten, burada kurum amirleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.