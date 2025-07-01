Bingöl'ün Kiğı ilçesine yeni kaymakam atandı
Kaymakam Hüseyin Çamkerten, Kiğı ilçesinde göreve başladı. Kaymakamlık binasında personel tarafından karşılanan Çamkerten, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, göreve başladı.
Çamkerten, Kaymakamlık binası önünde kurum personeli tarafından karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Çamkerten, burada kurum amirleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel