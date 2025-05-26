Bingöl'ün Kiğı İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl'ün Kiğı İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kiğı olup, 7,02 kilometre derinlikte kaydedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.13'te, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar idareye intikal eden can ve mal kaybı bildiriminin bulunmadığı belirtildi.

Usta, AFAD ve jandarma ekiplerinin Kiğı merkez ve köylerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel
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