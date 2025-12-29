Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek riskler için bu tedbirin alındığını açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Karlıova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
500

