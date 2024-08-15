Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü
Karlıova ilçesinin Devecik köyünde Burhan Demirci'ye ait ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangında ahırda bulunan samanlar yandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Karlıova ilçesinin Devecik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Burhan Demirci'ye ait ahırda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köylülerin yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında, hayvanların kışlık ihtiyacı için ahırda bulunan samanlar yandı.