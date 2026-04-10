Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili: İlçe beyaza büründü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.
Karlıova ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise Erzurum- Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması yürüttü. İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
İlçede yaşayan İshak Bingöl, "Karlıova kışı ile meşhurdur. Karlıova'da kış hiç gitmediği gibi kaldığı yerden devam ediyor" dedi.