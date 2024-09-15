Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde Doğanca köyü mevkisinde çıkan orman yangını, hızlı müdahaleyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Doğanca köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.