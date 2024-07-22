Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.