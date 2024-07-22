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Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bingöl Genç Aft Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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