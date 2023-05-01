Bingöl kırsalında Gökçe Tuygun kuşu görüntülendi IUCN(Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesinde "Asgari endişe altında" olan Gökçe Tuygun, Bingöl'de bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Bingöl kırsalında Gökçe Tuygun kuşu görüntülendi

BİNGÖL - IUCN(Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesinde "Asgari endişe altında" olan Gökçe Tuygun, Bingöl'de bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Bingöl'de IUCN kırmızı listesinde "Asgari endişe altında" olan Gökçe Tuygun, merkeze bağlı Kumgeçit köyü kırsalında doğa çekimi yapan Serhat Bürke, tarafından görüntülendi. Gökçe Tuygun bir süre sonra gözden kaybolurken, doğa fotoğrafçısı Bürke, ilk defa bu türü görüntülediğini belirtti.