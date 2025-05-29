Bingöl Kiğı İlcisinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl Kiğı İlcisinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.14'te merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.56 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ USTA: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29.05.2025 saat 20: 14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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