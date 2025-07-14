Bingöl Kiğı'da Meşelik Alandaki Yangın Söndürüldü

Bingöl Kiğı'da Meşelik Alandaki Yangın Söndürüldü
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Açıkgüney köyündeki meşelik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Açıkgüney köyündeki meşelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel
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