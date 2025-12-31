Haberler

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, ekipler yol açma çalışmaları başlattı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden yoğunlaştı. Zaman zaman tipiye dönen yağış nedeniyle bazı köy yolları tekrar ulaşıma kapandı. 29 Aralık'tan bu yana eğitime ara verilen ilçede kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



